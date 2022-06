Leisi õpetajad ei taha oma direktorist loobuda

"Oma suhtumist väljendasid õpetajad 5. mail vallavalitsusele saadetud kirjas ja see on endine," ütles Saarte Häälele Leisi kooli õpetajate nimel kooli haldusjuht Ellen Mõtlep.

Ta lisas, et vallavalitsuse vastus õpetajate kirjale saabus 27. mail, see on kaks päeva pärast direktorikonkursi lõppemist.