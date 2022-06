Soojahinna tõus tarbija pulssi veel üles ei aja

Maja kütmist võiks muidugi pisut vähendada ja korterite temperatuuri kraadi jagu madalamal hoida, aga Turja sõnul inimestele see ei meeldi. Pigem soovitakse soojemat tuba ja ollakse valmis selle eest natuke rohkem maksma, kui kokkuhoiu nimel diivani peal külmetada.

"Hiljutisel ühistu koosolekul ei olnud pessimistlikku tooni tuleviku osas, pigem vastupidi. Mitte et võtame selle kiiresti välja, et vähem maksta oleks, vaid sooviti hoopis, et kütet veel välja ei lülitataks, muidu läheb maja niiskeks," rääkis Turja.