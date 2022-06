VIDEO ja GALERII ⟩ Tantsupeo korraldajad loodavad ilmataadi heatahtlikkusele

"Saaremaa tantsupeo ajal on alati ilus ilm," kinnitas peo kunstiline juht Eena Mark. "Kui laupäeval võib veel midagi värskendavat tulla, siis pühapäeval on kindlasti ilus ilm. Ja ma kindlasti soovitan kõigil meie kontserte vaatama tulla, ka päevast, sest siis me saame aimu, kas meie idee töötab," lisas ta.

Tantsupeost võtab osa 85 rühma. Mark tõdes, et koroonaaeg on ennekõike põhikoolide rühmadele laastavalt mõjunud ja nende hulka vähendanud. Õnneks on jätkuvalt palju algklasside rühmasid ning ka naisrühmasid. Viimaseid on tänu naiste tantsupeole juurdegi tulnud.