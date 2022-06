TS Laevad soovitab suvisteks reisideks e-pileti varakult ära osta

Maikuu statistika järgi on kasvanud ka püsielanike piletite arv ning seda kõige rohkem Hiiumaa liinil. "Samuti on sõidukite arvust kiiremini kasvanud reisijate arv. Üheks põhjuseks on busside arvu osaline taastumine võrreldes koroonaeelse ajaga, busside arv kasvas mais võrreldes eelmise aasta maikuuga 71%," märkis Metsla. "Kasvanud on ka sõidukita reisijate arv, keda oli mais 1 900 inimest ehk 35% rohkem kui mullu."