TERVIS ⟩ Halvav hirm teeb lennusõidust katsumuse

Heiko sõnul algasid tal neli aastat tagasi mingil põhjusel ärevushäired ja paanikahood. “Kartsin hirmsasti, et mis saab siis, kui pean ühel hetkel lennukile minema,” ütleb Heiko. “Hirmu tegid lennusõidu juures igasugused asjad, kõigepealt muidugi see, et äkki kukub lennuk alla ja ma ei tea, kuidas ma selles olukorras käitun.”