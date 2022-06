“Selles numbris ei peaks me kahtlema,” ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saatele MTÜ Vätta Külade Selts juhatuse liige Kersti Truverk, kes ise kolis Vättale 20 aastat tagasi. Seltsi juhatuses on ta tegev eelmise aasta suvest. “Silja Kuusk on selle kandi ajalugu väga põhjalikult uurinud. Tema koostatud raamatu “Aegu ammuseid Vätta poolsaarel” materjalidest sain mitmeid ideid, kuidas seda tähtpäeva väärikalt ära märkida.”