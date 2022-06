Jaaniajal on politsei inimestele abiks suurendatud abijõududega

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles Saarte Häälele, et politsei on oma jõududega pühade ajal väljas kindlasti maanteedel, et kontrollida kiiruspiirangust kinnipidamist ja autojuhtide kainust. Lisaks korraldatakse erinevais paigus ka puhumisreide. "Kui teate, et jaanipidude ajal on vaja sõita ühest kohast teise, siis leppige eelnevalt kokku, kes on seltskonnas see inimene, kes on kaine ja teised turvaliselt koju viib," paneb Antsaar jaanipidulistele südamele.