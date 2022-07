Kuressaare Ametikool panustab töökohapõhise õppe arendamisse

„Protsessi algatajad ise tõid välja, et töökohapõhine õpe Eestis on senini olnud nagu suur elevant, mis liigub väga aeglaselt edasi,“ märkis ametikooli kvaliteedijuht Astra Mõistlik. „On suurepäraseid näiteid, kus ettevõtted on loonud enda sisekoolitussüsteemi koostöös kutsekooliga. Töökohapõhine õpe on Eesti kutseharidusmaastikul tõusuteel, aga jätkuvalt on kolmel osapoolel raske kokku saada: õppija, ettevõte, kool.“