LAPSED ⟩ Põnniradar tagab hingerahu

Mai sõnul on tänu Põnniradarile ja nutikellale võimalik lapsel silma peal hoida ilma, et peaks iga natukese aja tagant lapsega ühendust võtma.

Põnniradari teenusega kaasnevas äpis on võimalik jälgida, kus laps parasjagu on ning saada ka teavitusi, kui ta on kella oma käe pealt ära võtnud või turvaliselt alalt lahkunud.