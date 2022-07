Arheoloogid lõpetasid Tuius 30 aastat kestnud eksperimendi

Kaevamistöid juhendanud Tartu ülikooli arheoloogia osakonna teadur Ragnar Saage ütles, et 1980. aastate keskel avastas rauametallurgia ajaloo uurimisega tegelev Jüri Peets Tuius mitu rauasulatusahju. Toona valmistas ta muude tööde kõrval ka sama konstruktsiooniga ahju, et katsetada, kas sellega on võimalik vanade aegade kombel rauda sulatada.

"Pärast ligi kümmet rauasulatuskatset jättis ta aga selle ilmastiku kätte lagunema," rääkis Saage. "Eesmärk oli jõuda selgusele, mis ikkagi juhtub rauasulatusahjuga, kui see on lageda taeva all loodusjõudude käes. Just sellises olukorras on ju olnud arheoloogilised ahjud."