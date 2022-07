Ooperipäevad: Poola annab teatepulga üle Moldovale

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro sõnas, et ooperipäevade külalisteatrite valikul on kõrge kunstilise kvaliteedi kõrval alati olnud eesmärk esitleda Eesti ooperisõpradele uusi rahvuskultuure ja teatreid, keda siinmail varem nähtud pole.

"Tegemist on väga tugeva teatriga oma regioonis, kes ligi poole aastast esineb Moldovast väljaspool, gastroleerides Euroopas ja Aasias," rääkis Orro. "Kui selgus, et lisaks kõrgele kvaliteedile on teatri solistide pink aukartustäratavalt pikk, oli valikut teha lihtne," lisas ta.