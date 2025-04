VIDEO JA GALERII Trofeed lossis: mägrast mõmmikuni

Saarte jahimeeste seltsi juhatuse esimees Kalev Kuusk tõdes, et näituse ülespanemine Saaremaal tegi korraldajate elu lihtsamaks, sest 90 protsenti ekspositsioonist pärineb just saarelt ja trofeesid ei pidanud mandrile vedama.

Kuusk avaldas lootust, et väljapanek aitab muuseumikülastajaid harida. "Viiskümmend protsenti inimestest ei teagi, et metsloomad igal aastal sarvi vahetavad," märkis ta, lisades, et näitust on plaanis veel täiendada, sealhulgas luua laste jaoks väike tegevusala, kus nad saavad erinevat looduslikku materjali oma käega katsuda.