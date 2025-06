NÄITUS Saara Väli maalinäitus “ET HOIDA” Raegaleriis

„ET HOIDA“ annab ülevaate Saara Väli kolme kooliaasta jooksul Firenze Kunstiakadeemias valminud maalidest. Firenze ajas muutumatu ilu on jätnud kunstnikku püsiva jälje. Väli leiab, et on imetlusväärne, kuidas meistri käe all võib midagi elutut justkui ellu ärgata, uusi tähendusi omandada ja ajapiire ületada.

Kunstnik lisab: „See, mis läbi ajaloo on ajendanud inimesi looma, on meis igaühes olemas. Ilu on kõikjal meie ümber, ka tavapärases. Selleks ei pea olema kunstnik, et märgata. Kunstnik on vaid tõlk, ja selles ametis tunnen kohustust sisu esile tuua tõetruus vormis. Meil on võimalus hoida ja meile hoida antut edasi anda. Selles on juba oma ilu.“