Juhtkiri Hooletus, mis võib tappa

Sel aastal on Saare maakonnas liikluses viga saanud juba 13 inimest ja kaks inimest on kaotanud elu. Õnnetuste põhjuseks on joobes juhtimine, liigne kiirus või tähelepanematus. Kõik see, mida saaks kerge vaevaga vältida. Oleks vaid tahtmist.