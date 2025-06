Me peame rääkima rinnavähist

Üha rohkem jagavad rinnavähiga võitlust pidanud naised avalikult oma lugusid ja kogemusi, samuti korraldatakse sõeluuringu teavituskampaaniaid ning õpetatakse, kuidas ise rindu kontrollida.

Rinnavähk on naistel kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja. Eestis saab rinnavähi diagnoosi igal aastal üle 900 naise ja ligi veerandil juhtudest on haigus avastamise hetkel juba kaugele arenenud. Kahjuks esineb rinnavähki üha rohkem ka noortel naistel. Vähiregistri andmetel avastati 2022. aastal Eestis rinnavähk 101 naisel, kes olid vanuses 25–44.

Ka mina sain rinnavähi diagnoosi kolm aastat tagasi, olles 42-aastane. Kõik algas ühel maikuu õhtul duši all olles, kui avastasin parema rinna alaosas paarisentimeetrise ümara moodustise. See ehmatas ja tundus uskumatu, sest mul ei olnud kaebusi või sümptomeid, mis võinuks anda aimu, et midagi on valesti.

Minuga ei saa midagi sellist juhtuda!

Lootsin, et tegemist on tsüstiga, aga arvestasin võimalusega, et leitud "muna" on tegelikult vähk. Kas mõtlesin, et minuga ei saa midagi sellist juhtuda? Loomulikult! Mida ma esimese asjana tegin? Kirjutasin nii günekoloogile kui ka perearstile ja palusin saatekirja mammograafiabussi, mis oli õnneks just sel ajal Kuressaares.

Mammogramm näitas, et rinnas on tõesti mingi moodustis, mis vajab edasist uurimist. Paraku selgus ultraheliuuringu käigus, et tegemist ei ole tsüsti, vaid millegi hoopis tõsisemaga.