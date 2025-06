MUHU UUDISSED Suine rall oo lahti läin

Ja Muhu kulduurisündmused oo änamaste õue kolin. Juba ielmine Ajujuoga olli turu noti all. Nüid laupa tuleb rahvarõiva nõuandekoja Ilu Jääb puhta lage taeva all – Roosiaidas. Neh, kui ikka ilma oo. Kui ikka taevast just sore vihma alla kallab, juu siis kolib pastoroati. Põle pitk tie minna mitte. Neh, et misega tegu oo? Tarka juttu kuuleb, et misepuolest Suaremua rahvariided teestest teistmuodi oo. Ja mesmuodi omasid vanu riidid kodu puhasta suab. Ja Kearu Kristjan riagib ehetest ja Mai Muhu muuseumist jälle sitsijakkidest. Nie oo ühed ännatumal kombel äe unun riided. Võiks teisi ikka tihemini rahvariietega seltsis selgas nähe. Äkist nüidsest suab nõukse moe uiest üles kaevanda. Neh, et kui üks otsa lahti piastab. Küll siis teesed oo nobed järgi tulema.