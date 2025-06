Annika Õunap Laps on kodu peegel... kuniks väikemees näitab keskmist

"Kui palju ma olen kuulnud, et laps on kodu peegel. Seda on täitsa tore kuulda, kuniks su kolmene teatab pidulikult värsketele tuttavatele, et "me panime tina" ja näitab keskmist. Mis mul tegemata on jäänud?" kirjutab nelja lapse ema Annika Õunap.