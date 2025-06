JUHTKIRI Noored ei olegi hukas

Kurtmist, et tänapäeva noorsugu olevat "lumehelbekesed", kes midagi teha ei taha, ei oska ega suuda, kuuleb vaat et iga päev. Vaevalt see asi aga nii hull on. Pigem vastupidi. Noored – vähemalt suurem osa neist – on targad, tublid ja hakkajad.