URMAS RANDMAA Kena malepidu Kuressaares

On justkui väike ime, et maailmas väga populaarne Nepaali päritolu Hollandi suurmeister Anish Giri tuli koos perega – Gruusia suurmeistrist abikaasa ja kolme lapsega (vanuses 9, 3 ja 1,5 aastat) – meie väikesele saarele kohale. Nad nautisid Saaremaa külalislahkust, eripära ning rahulikku õhkkonda. Hüvastijätul lubas see vahva pere Saaremaa malefestivalile ka tulevikus tulla – see ongi ehk suurim kompliment kogu kogukonnale.