"Asi on selles, et ta tellib teatud detaile Saksamaalt ja koroona tõttu on tarneahelad läinud pikaks. Tekkinud on järjekorrad, mistõttu kõik ei ole läinud päris nii nagu plaanisime. Aga praeguse teadmise kohaselt peaks orel paika saama suve lõpus," rääkis Vihuri.