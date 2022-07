Õigeusu kirik loodab peagi Saaremaale preestri leida

EAÕK Pärnu ja Saare piiskop Aleksander ütles, et olukord Saaremaa preestritega on keeruline, kuid mitte lootusetu. Hetkel ei ole niigi preestrite puuduses oleval kirikul isa Toivo asemele kohe kedagi saata, kuid on olemas üks kandidaat, keda sügisel preestriks loodetakse pühitseda. “Kui kõik läheb hästi ja Jumal õnnistab, siis saab temast Saaremaa uus preester, kes esialgsetel andmetel on valmis saarele ka elama jääma,” rääkis piiskop.