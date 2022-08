Piirivalvurid tähistavad 100. aastapäeva kokkutulekuga Remnikul

Kokkutulekule on oodatud kõik, kes on piirivalvega eri aegadel olnud seotud - nii kutselised piirivalvurid, omaaegsed ajateenijad kui ka tänased piirikaitsjad, kes teenivad Politsei- ja piirivalveameti ridades. Samuti on kokkutulekule oodatud kõik piirivalve toetajad ning piirivalvurite pereliikmed, teatab Piirivalve ohvitseride kogu pressiesindaja.