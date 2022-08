VIDEO JA FOTO ⟩ Öises Kuressaares kooserdas ringi suur metselajas

"See ikka päris korralik linnasiga, kõnnib mööda kõnniteed ju!" teatab üks vastajatest, mille peale tekib metssea teemal elav arutelu. "Kohe näha, et maakas linnas. Viisakam kui kohalik."

Keegi palub mitte lasta ennast petta, sest tegelikult olevat see Vene salaagent. Veel lisatakse, et ilmselt seesama metsloom ajas tema hoovil koeri taga ja Raudtee tänavalt tuleb info, et seal nähti varahommikul põtra.