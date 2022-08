Saatejuht Aare Laine ja Mihkel Tuulik kohtusid Muhus. Pillimees oli teel Pärsamale, et osaleda külapillimeeste kokkutulekul. Pärsamale sõitis ka Külavahelugude saatejuht, kes jäi Liiva parkimisplatsil imetlema musta Volgat. GAZ-21 oli pilkupüüdev, nagu oleks just tehaseväravate vahelt välja sõitnu. Oh imet, sõiduki roolis oli reprterile tuttav mees - Mihkel Tuulik, kellega raadiomees oli kohtunud varasematel pillimeeste kokkusaamistel.