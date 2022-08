Kolledž võtab Läänemere päästmise südameasjaks

Ühendavaks teemaks on Läänemeri ja kaasa aitamine selle hea keskkonnaseisundi taastamisele. Seminaril põhiettekandega esinenud kolledži direktor Merit Kindsigo tõi oma sõnavõtus välja kurva tõsiasja – Läänemere n-ö surnud tsoon, kus elutegevus praktiliselt puudub, on juba 70 000 km² suurune. See on aga ligi viiendik kogu mere pindalast ja viimase aastasajaga on surnud tsooni suurus vaat et enam kui kümnekordistunud.