Mida teha Kuressaare turuhoonega?

Nende teemadega on veel selline lugu, et neist kiputakse rääkima siis, kui valimised lähenema hakkavad. Õnneks on meie südametunnistus selles osas puhas – on ju Saaremaa vallajuhid paigas ja kohalike valimisteni veel mitu aastat aega. Seega julgeme kirjutada turust just nii julgelt nagu unistused lubavad, lootuses, et sõnast saab tegu.