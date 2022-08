USA elektroonikakomponentide ekspert Hanno Septer liitus Incapi meeskonnaga

Incapi presidendi ja tegevjuhi Otto Puki sõnul on Septer meeskonnale suurepäraseks täienduseks, sest omab valdkonnas pikaajalist kogemust ning mõistab Incapi detsentraliseeritud ärimudeli vajadusi, sest on olnud ettevõtte Eesti tehase partneriks juba alates selle algusaegadest.

“See on Incapi jaoks suur võit, et oleme saanud Hanno näol endale elektroonikakomponentide valdkonnas erakordselt kogenud kolleegi, kes usub meie poolt kasutusele võetud detsentraliseeritud ärimudelisse, mõistab sellega kaasnevaid vajadusi ning on nõus töötama kogu rahvusvahelise grupi tasandil eesmärgiga arendada sünergiat meie üksuste vahel,” tunnustas Pukk Septerit. Tema sõnul loodab Incap edaspidi tänu Septeri liitumisele meeskonnaga veelgi paremaid võimalusi komponentidega seotud koostööde, läbirääkimiste ja väljakutsete lahendamise korral.