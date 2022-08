ASJA LUGU ⟩ Ivo Linna: Biitlite vinüülid on kulda väärt!

Kuigi plaadikogu on aukartust äratavalt suur – üle tuhande vinüüli, CD-plaadi ja videokasseti –, mahub see varandus ära Ivo ja Imbi Linna Muhu-kodu ehk Laasu talu rehielamu pisikese magamiskambri riiulitele. Selleks, et õige plaat riiulist üles leida, on Ivol koostatud kataloog, mille kaante vahel on kirjas, kus täpselt iga konkreetne plaat asub.