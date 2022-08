SAARLANE ⟩ Kuidas saada õpetajaks, millist tahtnuks endalegi? Morten Mägi teab

Taanis, kus ta sündis, pole Morten ammu olnud. Ta pere kolis Saaremaale, kui poiss oli viiene ning ega ta sealset elu nii väga mäletagi. Ehkki taani keel on tal selge. Muus osas ta Taaniga nii sügavat sidet enam ei tunnegi, pigem ütleb ta, et on saarlane. “Siis olin saarlane ja nüüd olen saarlane,” nendib ta selgituseks, sest Taaniski elas ta saare peal – Bornholmil.