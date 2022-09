Automüügis kehtib praegu reegel “Kes ees, see mees!”

Škoda Kuressaare esinduse müügijuhi Aivar Johansoni sõnul on nõudlus uute autode osas püsinud stabiilselt kõrge, kuid paraku pole nad tarneprobleemide tõttu alati saanud nõudlust soovitud mahus rahuldada. “Kõik vabad laoautod on kiirelt omaniku leidnud,” nentis Johanson. “Kehtib reegel “Kes ees, see mees” – see tähendab, et kui uue auto ostusoov on varakult teada, oleks mõistlik tellimus sisse anda.”