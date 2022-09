Küttepuu hind aina kerkib

Reta Puit OÜ logistik Roland Mägi ütles, et märja lahtise pliidipuuhalu ruumimeeter, mis aasta algul maksis 44 eurot, maksab praegu 70 eurot. "See tõuseb peaaegu igas kuus, viimati tõusis kaks nädalat tagasi, kui ruumimeeter maksis veel 64 eurot," sõnas Mägi. Täpselt sama hinnaga müüb pliidipuud ka Sikassaare Vanametall OÜ. Märg lahtine pliidipuuhalg on elanike hulgas enimnõutud küttepuu liik.