Sel suvel on teravalt tõusetunud küsimus: mida teha punasammastega? Valitsus on välisminister Urmas Reinsalu isikus lubanud, et aasta lõpuks on kõik sihukesed sambad Eesti maastikupildist kadunud. Samas on Saaremaal seni maha võetud vaid Torgu võidusammas, kodanikuallumatuse korras eemaldati Kaarma ühishaualt viisnurk ja Kaugatoma panga dessandi mälestuskivilt kadus teadmata asjaoludel graniittahvel.