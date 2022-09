II maailmasõjaski sõdinud ja haavata saanud Sergei annab oma tegemistes nii mõnelegi nooremale silmad ette. Hommikuti loeb ta ajalehe otsast lõpuni läbi ja seda ilma lugemisprillideta. Päeva jooksul kuulab palju raadiot ja tunnistab, et kogu selle info sees olemine väsitab õhtuks päris ära. Seda enam, et igasugu sündmuste kohta on palju eriarvamusi. Sergei tunnistab, et iva tuleb kuskilt sealt vahelt kätte saada.