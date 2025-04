VIDEO Eesti esimene tuuleärimees: "Tuleks otsida kompromisse"

Schmidt möönis, et Eestis on päris suur hulk inimesi, kes on pigem elektrituulikute vastu. "Osaliselt olen nendega nõus, osalistelt mitte," lausus ta. "Võibolla seda asja tuleks arendada natuke teistmoodi. Täna võrreldakse kõiki kavandatavaid tuulikuid Tallinna teletorniga. Aga kui minna kompromissile ja panna pisut väiksemad, mis ei häiri nii palju keskkonda ja kogukonda, mille juurde nad on installeeritud, võibolla siis realiseeruks suurem osa plaanitud projektidest," rääkis Schmidt.