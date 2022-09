Alaealised on kõik alla 18-aastased isikud. Kuna alaealistel on piiratud teovõime, siis kohalduvad nendele ka piirangud teha iseseisvalt tehinguid. Näiteks töölepingu sõlmimine alaealisega eeldab lisaks alaealise nõusolekule ka alaealise seadusliku esindaja nõusolekut, kelleks on üldjuhul lapsevanem.