KÜLAVAHELOOD ⟩ Saare- ja Muhumaa iluaiad, mõisahäärber ja külaplats

Aastaid ehitusinsenerina töötanud, sealhulgas restaureerimisvalitsuses oma panuse vanade hoonete ennistamisel andnud Tamkivi märkis pärast Välja taluga tutvumist, et seal on taluarhitektuur hästi esile toodud. Komisjoni teised liikmed, neid oli ringsõidul viis,olid samal arvamusel. Komisjoni liige, Tõlluste mõisas tegutseva ettevõtte Eurobia Lab OÜ Saaremaa üksuse juht Diana Õisnurm ütles, et tallinlased, tunnustatud tohter Martin Lepiksoo koos abikaasa Katriniga on siinmail tegutsenud enam kui kümme aastat. Kuigi talu kasutavad selle omanikud suveresidentsina, on nad soetanud maastiku hooldamiseks kitsed ja lambad. Diana loeb loomakeste nimedki ette. Räästa alla on valmis pandud hobuse rakmed, ootamas tallu suksut. Pere pesamuna on kümne aastane ja Diana sõnul pole ta veel enda jaoks sobivat hobust leidnud