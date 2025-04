3:2 FC Kuressaare U21 pidas lõpuni vastu ja sai teenitud kolm punkti

Kohtumine algas tasavägiselt ja juba varakult oli selge, et platsil kohtusid võrdsed vastased. Esmalt õnnestus aga skoori avada külalistel – Tabasalu pääses 29. minutil 1:0 juhtima.

Kaua vastased edu nautida ei saanud, 33. minutil lõi Mattias Opp viigivärava. Vaid kuus minutit hiljem viis Kaur Vesberg kodumeeskonna juba 2:1 juhtima. Poolajale mindi Kuressaare nappi eduseisu nautides.

„Väga raske mäng. Kohe algusest oli aru saada, et väljakul on võrdsed vastased ja kaalukeeleks saab kannatlikkus. Üsna lihtsas olukorras enda eksimusest lasime vastasel ära lüüa. Peale seda aga ärkasime ja suutsime pressinguga vastased eksima sundida – tulemuseks kaks kiiret väravat. Teisel poolajal muutsime veidi taktikat, mis andis meile võimaluse kiiretega torgata ja ühe neist ka realiseerisime. Edasi tundus, et suudame rahulikult lõpuni veeretada, aga vastane tõstis tempot ja pani meid tugeva surve alla. Siiski pidasid poisid lõpuni vastu ja võit oli tõsiasi.“