TERVIS ⟩ ATH – probleem või hoopis võimalus?

"Mida me täiskasvanute ATH-st (ingl ADHD) nüüd juba teame? Üha enam on töökeskkonnas täiskasvanuid, kelle aktiivsus- ja tähelepanuhäire on jäänud lapseeas diagnoosimata ning kes on näiliselt ühiskonna normidega kohanenud ehk tulevad toime. Küsimus on, mis see neile maksma läheb. Ja olemegi taas jõudnud vaimse tervise teema juurde.