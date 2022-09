Poed otsivad kokkuhoiukohti

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et kus võimalik, lähevad nende kauplused üle tarbevee küttele ventilatsioonist saadava soojustagastusega. "Kasutame segistites aeraatoreid, mis lisavad kraanist jooksvasse vette õhku, et veekulu väheneks. Lisame liikumisandureid, mis mitteaktiivsetes ruumides tuled ise ära kustutavad. Loomulikult liigume edasi oma kaupluste renoveerimistega ning vanemates majades vahetame vanad külmapargid välja kaasaegsemate vastu, saavutades nii iga uue kaupluse või renoveerimisega 30% energiakokkuhoidu. Selles sisaldub ka kokkuhoid, mis tuleneb LED-tehnoloogiale üleminekust," rääkis ta. Veski lisas, et Selver on alustanud kauplustele ka päikeseparkide rajamist.