Saaremaa ja Hiiumaa tahavad Sõru-Triigi laevagraafikut tihedamaks

aaremaa vallavanem Mikk Tuisk ja Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja pakuvad transpordiametile välja, et praamigraafik võiks olla tööpäevadel ja nädalavahetustel erinev. „Näiteks laupäevane esimene reis Sõrult sügis-talv-kevad perioodil senise kella 8.15 asemel kell 10,” leidsid vallavanemad.

Suursaarte paremaks ühendamiseks bussiliiklusega tegid vallajuhid trasnpordiametile ettepaneku, et suvises sõiduplaanis neljanda väljumise lisandumisel jääb päevase reisi kellaaeg samaks, mil varem. „Nii ei ole vaja bussigraafikut muuta. Samas näitab sõitjate arv ja selle kasv, et suvisel perioodil on mõistlik rakendada hoopis viie reisi graafikut,” märkisid vallavanemad.