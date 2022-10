Selgus majas ⟩ Vallavõim tõmbab koomale neli väikekooli

Valla plaane pole kuskil hurraaga vastu võetud, kuid kõige keerulisem on olnud selgitada Tornimäe põhikooli kärpimise kava. Ise sealkandis elava haridusvaldkonna abivallavanema Maire Kääridi sõnul on osavallakogu siiamaani seda meelt, et põhikool peaks jääma ja seda ka õpilaste arvu vähenedes. Samal meelel on ka õpetajad.