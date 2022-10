„Sidrunkollane õis on kuni 20cm läbimõõduga ja omab vürtsikat aroomi“, kirjeldab pojengi sordiomadusi Saaremaa Puukooli peaaednik Marko Toomere.

Siin on vähemalt kaks põhjust, miks see sündmus on haruldane. Teadaolevalt õitsevad pojengid suve alguses ja ainult üks kord hooaja jooksul. Seekord üllatas aga pojeng BARTZELLA oma õitsemisega oktoobris.