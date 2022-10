Kõige rohkem on rikkest mõjutatud kliente Tornimäel, Kõrkveres ja nende ümbruskonnas.

Tuulest tingitud katkestusi on rohkem ka Valgamaal, kus vooluta on 421 klienti, ning Harjumaal ootab elektrivarustuse taastamist 115 klienti. Üldse on Eestis rikkelise katkestuse tõttu vooluta 1038 klienti.