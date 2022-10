Rahvamajade struktuurimuutuste pöördumisel juba sadu allkirju

Pöördumine Saaremaa volikogule seoses rahvamajade struktuurimuudatusega

Saaremaa Vallavalitsus on algatanud eelnõu uue allasutuse Saaremaa Kultuur moodustamiseks. See ettepanek toob kaasa rahva kaugenemise rahvamajast ning plaanitav muudatus ei kanna edasi rahvamajade võrgustiku eesmärki. Meie ettepanek on pidurdada rahvamajade struktuuri kergekäeline ja kiire muutmine. Andke võimalus algatada dialoog erinevate poolte vahel.

Sellise struktuurimuudatuse aluseks peab olema suhtlemine erinevate kogukondadega. Kaardistamata on piirkondlik olukord ja eripärad, ära kuulamata kohalike, kultuuris osalevate inimeste nägemus. Vastutustundetu on eelnevalt välja selgitamata otsustada, kas kogukond soovib ja tunneb vajadust, et toimuks ülesaaremaaline ühtlustamine. Rahvamajade tegevus on väga erinev, erinev on ka kultuuri eest vedavate isikute käekiri. Jääb mõistmatuks, miks lõhkuda senine süsteem ja luua uus struktuur seal, kus selleks põhjendatud vajadus puudub.

Vallavalitsuse otsus kultuuritöö ümber korraldada on tehtud kiirustades ja läbi mõtlemata. Kindlasti on kuskil kogukondi, kus muutusi oodatakse ja inimesed on taoliseks reformiks valmis, kuid lõhkuda kogu süsteem ja see siis nullist uuesti üles ehitada kõigis piirkondades, kindlasti mõistlik ei ole. Iga kogukond on eriline. Selles seisnebki meie väärtus.