FOTOGALERII JA VIDEO ⟩ Saaremaa kaitseliitlased said Tõllu Rusikalt hindamatu kogemuse

Leitnant Saarestik rääkis, et õppustele järgnes kiire tagasiside, milleks kulus 20 minutit ja neli lehekülge täis kirjutatud pabereid, kus toodi välja, et mis läks hästi ja mida teinekord paremini teha.

"Liitlaste kommentaar oli, et mis puudutas koostööd meiega, siis see oli laitmatu ja kiiduväärt," selgitas Saarestik. "Aga neil endal sisemisi protseduure tuleb veel natukene lihvida, et nende poolt organisatsioonis asi libedamalt läheks."