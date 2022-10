Laupäeval alustab Saaremaa piljardispordi ajaloo esimene rahvaliiga etapp

Rahvaliiga võistlussarja idee küpses turniiri peakorraldaja Raimond Vatko peas umbes aasta. Kuna ta on viimase kahe aasta jooksul korraldanud koolinoortele nii piljarditrenne kui ka -turniire, siis neid tehes märkas Vatko, et noorte areng oli just võistlustel kõige suurem. “Sellest hetkest peale olen hakanud otsima võimalusi, kuidas saaks korraldada võistlusi kõigile, olenemata vanusest,” ütles ta.