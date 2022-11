Saaremaa vald selgitab: Kuidas taotleda konteinereid ja kompostreid?

Saaremaa vald annab teada, et biokompostreid saavad taotleda Kuressaare linna ning Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme ja Valjala alevike eramajapidamised (taotluse esitamine) ja kuni 10 korteriga korteriühistud (taotluse esitamine).

Kui ühistus on 4–10 korterit ja vähemalt 6 rahvastikuregistri järgset elanikku, on ühistul võimalik taotleda ka kahte biokompostrit (taotluse esitamine). Kõikidel biokompostrite taotlejatel on kohustus läbida koolitus, mille kohane info saadetakse neile peale biokompostrite jagamist. Taotlusi saab esitada alates 8.11.2022 kell 8.00.