Oktoobris purunes reisijate rekord Virtsu-Kuivastu liinil

"Rõõm on tõdeda, et 2022. aasta oktoobris oli reisijate arv läbi aegade Virtsu-Kuivastu liinil oktoobrikuu suurim. Ilmselt on siin oma roll ka Saaremaa rallil, mille toimumise nädalavahetusel liikus Saaremaa ja mandri vahel 20 113 reisijat ja 8495 sõidukit.