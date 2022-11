“Mis sa, hing, veel tahad!” ehk Kaks aasta isa ühes peres

Nimelt on Margus Kivi elukaaslane Jaanika Niklas õnnega koos, sest just tema isa Heino Niklas saab Läänemaa aasta isaks. “Ehmatus oli juba siis, kui Margus ütles, ja veel suurem ehmatus tuli siis, kui isa ka veel tiitli sai," muheleb Jaanika.

Samas tunnistab ta, et siin on ka tema käsi mängus: "Me õega talle selle supi kokku keetsime." Margusega nii ei olnud, sest tema kandidatuuri seadis üles Saaremaa lasterikaste perede ühendus, kuhu pere kuulub.