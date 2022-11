VIDEO, NIPID JA RULLSAIAKESTE RETSEPT! ⟩ Pärmitainas olgu näpu all pehme kui kiisukõht

Naerusuine ja üdini positiivne Diana Vaga on väsimatu pagar Salme Saias. Võib-olla just seepärast Salmel valmivad saiad nii popid ongi, et Dianas on positiivsust rohkem kui küll. Kottpimedas ja mõne jatoks veel sügava ööune ajal üle õue tööle tõtanud Diana – rõõmsameelne pagar elab otse Salme vana poe ehk nüüdse pagarikoja kohviku taga – on pühapäeva varahommikul kella 7-ks juba rohkem kui tunnike tööl toimetanud ning koguni kolme sorti leivad vormidesse hakkama pannud. Need on õige pea ahju minemas, meie aga tahame saia ja seda me ka saame!